Велоцентр в Великих Луках достроят местные компании

17:33, 04 октября 2017, ПАИ

В соответствии с поручением губернатора Псковской области Андрея Турчака к созданию Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках привлечены дополнительные строительные организации, две из них — местные компании, рассказал председатель государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, большую часть работ, связанных с подготовкой оснований площадок и асфальтобетонных покрытий, а также укладкой бордюрного камня и плитки, взяло на себя АО «ДЭП-275» (Великие Луки).

Наружное освещение выполнят великолукские специалисты из ООО «Энергомонтаж-Плюс». Они приступят к работе сразу после подготовки основания велодорожки, укладка которой начнется 9 октября компанией ООО «Спецавтодор». «ДЭП-275» уже вышло на объект.

«За счет привлечения субподрядных организаций нам удастся решить главную задачу — соблюсти сроки контракта строительства велоцентра», — отметил Иван Штылин.

Напомним, на прошлой неделе во время рабочего визита на стройплощадку Центра подготовки велосипедистов губернатор Андрей Турчак поручил передать его строительство местным организациям с сохранением подрядчика «РемСтройСервис Спб» в качестве юридического лица. Причиной тому стало отсутствие каких-либо изменений на объекте строительства с момента предыдущего визита главы региона, состоявшегося месяцем ранее.

Строительство Центра подготовки велосипедистов было одним из пунктов плана подготовки к 850-летнему юбилею Великих Лук. На реализацию проекта Министерство спорта РФ выделило 70 млн рублей. Спортивное сооружение должно быть сдано в эксплуатацию до конца текущего года.