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Общество

Более 3,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю

С 25 сентября по 1 октября 3 тысячи 711 жителей Псковской области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 2 тыс. 792 ребёнка до 14 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 10,1%. Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога на 3,9%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В медицинских организациях области продолжается вакцинация населения против гриппа. По состоянию на 29 сентября привиты более 130 тысяч человек, из них более 30 тысяч - дети. За прошедшею неделю вакцинированы более 40 тысяч человек.

Вакцина для профилактики гриппа у взрослых и детей «Совигрипп» получена в полном объеме, она соответствует международным требованиям по эффективности и безопасности.

Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства, в медицинские кабинеты детских учреждений, здравпункты предприятий.

В Пскове до конца октября ежедневно с 9:00 до 15:00 часов кроме воскресенья проводится выездная вакцинация населения от гриппа. 5 и 6 октября мобильный пункт вакцинации будет работать у здания главпочтамта по улице Советской, 20, 7 октября - у гипермаркета «Империал» по улице Коммунальной, 41.

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