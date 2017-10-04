Общественники проверят качество услуг в псковском роддоме

17:40, 04 октября 2017, ПАИ

На следующей неделе состоится очередное заседание Общественного совета по защите прав пациентов при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации. На этот раз площадкой для проведения выездного совещания станет родильный дом Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эксперты и общественники ознакомятся с условиями пребывания рожениц, оценят качество оказываемой медицинской помощи и удовлетворенность предоставляемыми услугами.

По итогам заседания будут даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы акушерской службы региона. На выездное заседание Общественного совета планируется пригласить средства массовой информации. Точные дата и время проведения мероприятия станут известны позже.

Напомним, совет общественных организаций по защите прав пациентов при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации является совещательным органом, осуществляющим рассмотрение и выработку предложений по вопросам организации и оказания медицинской и социальной помощи, включая лекарственное обеспечение, а также вопросам повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и медицинской продукции, совершенствования системы здравоохранения и государственной системы оказания медицинской помощи.