Кражу телевизора, микроволновой печи и утюга раскрыли псковские полицейские

17:44, 04 октября 2017, ПАИ

В нескольких районах Псковской области сотрудники полиции установили граждан, подозреваемых в совершении краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 сентября в Пскове из квартиры дома по улице Юбилейной свободным доступом была совершена кража телевизора, микроволновой печи и утюга. Полиция задержала 37-летнего ранее судимого гражданина без определенного места жительства. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Гдове задержаны двое жителей Ленинградской области 1995 и 1996 годов рождения, которые подозреваются в краже спиртных напитков из местного магазина.

В Печорском районе в деревне Поддубье в период с 23 сентября по 3 октября из дачного дома и надворных построек совершена кража медного и алюминиевого проводов, кухонной утвари. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Подозреваемый - 41-летний не работающий, судимый уроженец Псковского района. Изъята часть похищенного.

Раскрыты также кражи имущества в Пустошке и Дедовичах. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.