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Кражу телевизора, микроволновой печи и утюга раскрыли псковские полицейские

В нескольких районах Псковской области сотрудники полиции установили граждан, подозреваемых в совершении краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 сентября в Пскове из квартиры дома по улице Юбилейной свободным доступом была совершена кража  телевизора,  микроволновой печи и утюга. Полиция задержала 37-летнего ранее судимого гражданина без определенного места жительства. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Гдове задержаны двое жителей Ленинградской  области 1995 и 1996 годов рождения, которые подозреваются в краже спиртных  напитков  из  местного магазина.   

В Печорском районе в  деревне Поддубье в период с 23 сентября по 3 октября из дачного  дома и надворных  построек совершена кража  медного  и  алюминиевого проводов, кухонной утвари. Ущерб  превысил 11 тысяч  рублей. Подозреваемый - 41-летний не работающий, судимый уроженец Псковского района.  Изъята часть похищенного.

Раскрыты также кражи имущества в Пустошке и Дедовичах. По этим фактам  возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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