Корм для бездомных животных собрали читатели псковской «Радуги»

22:29, 04 октября 2017, ПАИ

4 октября, во Всемирный день защиты животных, в детской экологической библиотеке «Радуга» прошёл информационно-познавательный час «Лохматые истории» для юных читателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Библиографический обзор художественной литературы про кошек и собак познакомил детей с известными авторами и их произведениями - рассказом Юрия Коваля «Алый», книгой Юза Алешковского «Кыш и Двапортфеля», повестями Федора Кнорре «Соленый пес» и Гавриила Троепольского «Белый Бим, Черное ухо», а также новинками современной литературы.

Затем юные читатели познакомились с понятием «анималотерапия» - лечение с помощью животных, узнали о лечебных способностях дельфинов, лошадей, собак и кошек.

Также состоялось выступление собак под руководством руководителя Псковского отделения Сообщества поддержки и развития канис-терапии Елены Балыковой. Четвероногие питомцы удивили всех присутствующих различными трюками, которыми обучают школьники-дрессировщики. В заключении библиотека «Радуга» передала от читателей корм для бездомных животных «Зоозащиты».