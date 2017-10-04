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Общество

Корм для бездомных животных собрали читатели псковской «Радуги»

4 октября, во Всемирный день защиты животных, в детской экологической библиотеке «Радуга» прошёл информационно-познавательный час «Лохматые истории» для юных читателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Библиографический обзор художественной литературы про кошек и собак познакомил детей с известными авторами и их произведениями - рассказом Юрия Коваля «Алый», книгой Юза Алешковского «Кыш и Двапортфеля», повестями Федора Кнорре «Соленый пес» и Гавриила Троепольского «Белый Бим, Черное ухо», а также новинками современной литературы.

Затем юные читатели познакомились с понятием «анималотерапия» - лечение с помощью животных, узнали о лечебных способностях дельфинов, лошадей, собак и кошек.

Также состоялось выступление собак под руководством руководителя Псковского отделения Сообщества поддержки и развития канис-терапии Елены Балыковой. Четвероногие питомцы удивили всех присутствующих различными трюками, которыми обучают школьники-дрессировщики. В заключении библиотека «Радуга» передала от читателей корм для бездомных животных «Зоозащиты».

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