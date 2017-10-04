Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждён директор Псковского молзавода

17:54, 04 октября 2017, ПАИ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора Псковского городского молочного завода Сергея Марчукова. Торжественная церемония состоялась в среду, 4 октября, в Москве, в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ответном слове Сергей Марчуков поблагодарил президента России Владимира Путина, Правительство РФ и лично премьер-министра Дмитрия Медведева, администрацию Псковской области в лице Губернатора Андрея Турчака за оказанное высокое доверие. «Эта награда принадлежит не только мне, но и всему нашему Псковскому городскому молочному заводу. Наш коллектив и впредь будет с большей отдачей трудиться на благо нашей великой Родины — России», — сказал он.

Всего в ходе торжественной церемонии награды из рук главы российского Правительства получили более 20-ти работников сельского хозяйства.

Отметим, что ОАО «Псковский городской молочный завод» — один из ведущих производителей молочной продукции в Псковской области. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 50 наименований.

Майонезы «Провансаль Городской» и «Псковский» неоднократно становилась лауреатами федеральной программы качества «100 лучших товаров России». За достигнутые успехи в переработке сельскохозяйственной продукции в 2007 году Псковский городской молочный завод награжден дипломом с вручением переходящего кубка «Лучшее предприятие перерабатывающей промышленности». В этом году творог «Прасковья молочкова» получил «Золотую медаль» выставки-ярмарки «Агрорусь — 2017».

Сергей Марчуков является директором гормолзавода с марта 1995 года.