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Общество

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждён директор Псковского молзавода

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора Псковского городского молочного завода Сергея Марчукова. Торжественная церемония состоялась в среду, 4 октября, в Москве, в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ответном слове Сергей Марчуков поблагодарил президента России Владимира Путина, Правительство РФ и лично премьер-министра Дмитрия Медведева, администрацию Псковской области в лице Губернатора Андрея Турчака за оказанное высокое доверие. «Эта награда принадлежит не только мне, но и всему нашему Псковскому городскому молочному заводу. Наш коллектив и впредь будет с большей отдачей трудиться на благо нашей великой Родины — России», — сказал он.

Всего в ходе торжественной церемонии награды из рук главы российского Правительства получили более 20-ти работников сельского хозяйства.

Отметим, что ОАО «Псковский городской молочный завод» — один из ведущих производителей молочной продукции в Псковской области. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 50 наименований.

Майонезы «Провансаль Городской» и «Псковский» неоднократно становилась лауреатами федеральной программы качества «100 лучших товаров России». За достигнутые успехи в переработке сельскохозяйственной продукции в 2007 году Псковский городской молочный завод награжден дипломом с вручением переходящего кубка «Лучшее предприятие перерабатывающей промышленности». В этом году творог «Прасковья молочкова» получил «Золотую медаль» выставки-ярмарки «Агрорусь — 2017».

Сергей Марчуков является директором гормолзавода с марта 1995 года.

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