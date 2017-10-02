Многофункциональная спортивная площадка открылась в Себеже

18:08, 04 октября 2017, ПАИ

На территории городского стадиона Себежа открылась многофункциональная спортивная площадка, возведённая в рамках всероссийской программы «Газпром – детям», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания. Помощь в строительстве спортивного объекта оказывали местные организации и городские власти, координатором этого процесса выступила депутат регионального парламента, директор МАУ «ИЦ «Себеж-Ресурс» Дарья Козьякова.

«Этого подарка город ждал несколько лет, и мы, конечно, были заинтересованы в скорейшем завершении строительства объекта, - отметила Дарья Козьякова. – В итоге Себеж получил замечательную спортплощадку, где созданы современные условия для физического развития детей и подростков».

К открытию спортивного объекта был приурочен ежегодный районный слёт-соревнование среди образовательных учреждений «Нам нужна здоровая Россия!», с целью которого является воспитание у молодёжи здорового образа жизни.

Новую спортивную площадку опробовали учащиеся Себежской, Кузнецовской, Сосновоборской, Идрицкой средних общеобразовательных школ, Себежской основной школы, команды Себежского и Идрицкого филиалов Псковского агротехнического колледжа, Себежского СУВУ, а также команда ребят из секции легкой атлетики Себежского ДЮКФП.

Юные спортсмены и их наставники высоко оценили возможности нового спортивного комплекса.

Сейчас площадка с оборудованным видеонаблюдением открыта для свободного посещения всех желающих.

Добавим, что на территории Псковской области в текущем году построены 8 таких комплексов, стоимость каждого из них - более 16 млн рублей.