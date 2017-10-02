Отбор на Первенство России пройдёт в рамках финала Чемпионата Псковской области по автомногоборью

22:08, 04 октября 2017, ПАИ

В рамках проведения Финального этапа Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью Федерация автомобильного спорта Псковской области будет производить отбор трех кандидатов для участия в Первенстве России 2017 года по автомногоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации.

Требования к кандидатам: возраст от 12 до 18 лет; начальные навыки управления автомобилем.

Кандидаты, прошедшие отбор, пройдут дополнительную специальную подготовку с инструкторами контраварийного вождения для участия в Первенстве России 2017 года по автомногоборью, которое состоится 27-28 октября в Санкт-Петербурге.

Регламент Первенства России 2017 года по автомногоборью - на сайте: http://afspb.org.ru/

Запись по телефону: (8112) 75-33-70 с 10:00 до 17:00.

Напомним, 7 октября состоится финальный этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, финальный этап Чемпионата Северо-Западного федерального округа «Псковские виражи - 2017». Соревнования будут проходить на автодроме «Печорский» на 41-м километре трассы шоссе Псков – Рига.

Для гонщиков будут приготовлены две трассы – протяженностью 1050 (нестандартное скоростное маневрирование с элементами «Классики») и 950 метров (парная гонка – «Нестандарт»).

Заявки на участие в гонке принимаются до 17:00 6 октября по телефону 75-33-70 и электронной почте faspo@inbox.ru.