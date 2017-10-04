Операция «Отопление» прошла в Стругах Красных

19:42, 04 октября 2017, ПАИ

4 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителем администрации Стругокрасненского района провел профилактический рейд в Стругах Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Участники рейда осуществили подворовый обход, в рамках которого посетили 6 частных домовладений, 10 квартир в домах с печным отоплением, проинструктировали 17 граждан, распространили 17 листовок по соблюдению требований пожарной безопасности.

Рейд проводился в рамках профилактической операции «Отопление» на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с основными причинами пожаров и гибели людей на территории города и района.