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Общество

Глава Пскова находится с официальным визитом в Грозном

Сегодня, 4 октября, глава Пскова Иван Цецерский находится с официальным визитом в столице Чеченской республике. Руководитель муниципалитета прибыл в Город воинской славы Грозный на торжества, посвященные Дню города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Иван Цецерский возложил цветы к мемориальной табличке героям 6-й роты 104-го парашютного полка 76-й дивизии ВДВ, которая расположена на улице 84 псковских десантников, пообщался с местными жителями. Кроме того, глава Пскова провел встречу с ректором Грозненского государственного университета Заурбеком Саидовым и другими официальными лицами.

5 октября глава Пскова примет участие в торжествах, посвященных Дню города Грозного. В программе - возложение цветов к мемориалу Славы, прием мэра Грозного, посещение торжественной церемонии бракосочетания 199 пар в цветочном парке «Грозный-Сити» и другие мероприятия.

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