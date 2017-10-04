Полномочия антимонопольной службы разъяснило псковичам УФАС

20:15, 04 октября 2017, ПАИ

29 сентября состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе семинара участникам были разъяснены полномочия антимонопольного органа при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на товарных рынках, со стороны субъектов естественных монополий и органов государственной власти, а также законодательства о рекламе, о государственных закупках на территории региона. Основная часть мероприятия была посвящена теме «Проблемные вопросы применения антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также Закона о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Вторая часть мероприятия прошла в форме работы "секций", слушатели получили возможность задать все интересующие вопросы и получили на них развернутые ответы.