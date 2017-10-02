Всероссийский фестиваль «ГТО» проходит в Псковской области

20:17, 04 октября 2017, ПАИ

В конце сентября в Псковской области стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

I этап Фестиваля (региональный) проводится с 20 сентября по 20 декабря на базе действующих муниципальных Центров тестирования в формате «дней открытых дверей» или физкультурно-массовых мероприятий, главной целью которых становится организация выполнения населением нормативов испытаний Комплекса ГТО.

В ходе фестиваля планируется определить лучших участников в регионе в каждой из пяти номинаций: «Надежды России» - I и II ступени ГТО (6-10 лет), «Будущее России» - III и IV ступени (11-15 лет), «Гордость нации» - V – VII ступени (16-39 лет), «Устойчивая связь поколений» - VIII и IX ступени (40-59 лет), «Спортивное долголетие» - X и XI ступени (60 лет и старше).

В рамках I этапа Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» 7 октября в Новосокольниках пройдет Третий фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.