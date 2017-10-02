0
20:43
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
20:13
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
00:30
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
23:53
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
22:53
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»
14:58
В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Спорт

Всероссийский фестиваль «ГТО» проходит в Псковской области

В конце сентября в Псковской области стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона. 

I этап Фестиваля (региональный) проводится с 20 сентября по 20 декабря на базе действующих муниципальных Центров тестирования в формате «дней открытых дверей» или физкультурно-массовых мероприятий, главной целью которых становится организация выполнения населением нормативов испытаний Комплекса ГТО. 

В ходе фестиваля планируется определить лучших участников в регионе в каждой из пяти номинаций: «Надежды России» - I и II ступени ГТО (6-10 лет), «Будущее России» - III и IV ступени (11-15 лет), «Гордость нации» - V – VII ступени (16-39 лет), «Устойчивая связь поколений» - VIII и IX ступени (40-59 лет), «Спортивное долголетие» - X и XI ступени (60 лет и старше). 

В рамках I этапа Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» 7 октября в Новосокольниках пройдет Третий фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
02 октября 2017
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
02 октября 2017
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
02 октября 2017
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017» 2
В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
30 сентября 2017
В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире игру команды «Псков-747» против «Коломны»
30 сентября 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире игру команды «Псков-747» против «Коломны»

Идет загрузка...