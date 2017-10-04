День гражданской обороны устроили в псковских образовательных учреждениях сотрудники МЧС
В честь 85-й годовщины образования гражданской обороны России в образовательных учреждениях Псковской области проходят открытые уроки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Так, в Псковском агротехническом колледже открытый урок по безопасности жизнедеятельности для первокурсников провел преподаватель Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области Игорь Марковец.
Занятие началось со вступительного слова, в котором Игорь Марковец рассказал студентам об истории возникновения сил гражданской обороны, о роли и задачах сил гражданской обороны в современном мире, о ее месте в системе МЧС. Учащиеся колледжа узнали, что гражданская оборона – это общенациональная система, призванная осуществлять мероприятия по защите жизни людей, их имущества и окружающей среды, она является надежным звеном в осуществлении стратегии государства по предупреждению рисков и угроз в мирное и военное время.
Лекция сопровождалась компьютерной презентацией по данной тематике, которую студенты посмотрели с интересом. Также преподаватель рассказал ребятам об участии сил ГО в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.
День гражданской обороны МЧС России преследует две главных цели: привлечь внимание общественности к значению гражданской защиты, информировать население о необходимости предотвращения стихийных бедствий и подготовке к ним, распространить знания о средствах и методах защиты, а также повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий и аварий; отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями.