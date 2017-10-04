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Экономика

Ввоз 500 кг картофеля запрещён в Невельском районе

3 октября в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз партии продовольственного картофеля весом 0,52 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 

Подкарантинная продукция ввозилась из Белоруссии и следовала на продовольственный рынок в Псковскую область без фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

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