Нарушения прав пассажиров выявила прокуратура на станции Локня
Великолукская транспортная прокуратура выявила на железнодорожном вокзале станции Локня нарушения законодательства о защите прав пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Установлено, что в ряде помещений данного вокзала отсутствуют средства пожаротушения; не обеспечен свободный доступ к эвакуационным входам; уборка проводится ненадлежащим образом.
В этой связи в суд было направлено исковое заявление; в отношении ответственного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий транспорта) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности); внесено представление.