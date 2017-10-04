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Общество

Нарушения прав пассажиров выявила прокуратура на станции Локня

Великолукская транспортная прокуратура выявила на железнодорожном вокзале станции Локня нарушения законодательства о защите прав пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Установлено, что в ряде помещений данного вокзала отсутствуют средства пожаротушения; не обеспечен свободный доступ к эвакуационным входам; уборка проводится ненадлежащим образом. 

В этой связи в суд было направлено исковое заявление; в отношении ответственного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий транспорта) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности); внесено представление. 

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