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Экономика

Семинар по взаимодействию со СМИ пройдёт в Пскове 5 октября

5 октября АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» проведёт семинар на тему «Взаимодействие со СМИ и поддерживающими организациями». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. 

Для проведения семинара предлагаются следующие вопросы: «Как получить при отсутствии/дефиците средств, информационную поддержку СМИ?», Какие особенности работы СМИ необходимо знать для взаимовыгодного сотрудничества?», «Как выстроить долговременные отношения со СМИ и сделать журналистов своими партнерами?» 

В рамках семинара будут рассмотрены ключевые форматы взаимодействия: интервью, публичное выступление, прямой эфир, экспертный комментарий. Будет совместно составлен кейс, необходимый для работы с журналистами. 

Проведет семинар главный редактор областной газеты «Псковская правда», руководитель пресс-центра, автор и куратор проекта «Взрослых.нет» (молодежная редакция при издании), главный редактор журналов «Свадебный переполох», «Детский праздник», руководитель проектов, реализуемых совместно с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Ирина Фёдорова. 

Начало мероприятия - в 14:00. Продолжительность семинара - ориентировочно 2-2,5 часа. 

Мероприятие пройдёт по адресу: город Псков, Набережная реки Великой, дом 6, бизнес-инкубатор. 

Подробности можно узнать по телефону: 8-911-361-02-82. E-mail:ciss60@mail.ru

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