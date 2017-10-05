Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью

08:03, 05 октября 2017, ПАИ

Псков вошел в топ-10 лучших городов России, популярных для путешествий на осенние выходные. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

По данным «ТурСтата», внутренний туризм в России в этом году вырастет до 60 миллионов человек. Их привлекает событийный и гастрономический туризм.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград, Екатеринбург и Псков вошли в первую десятку лучших для путешествий на осенний уик-энд российских городов.

Выходные вдвоем в Пскове обойдутся туристам в среднем в 4 тысячи рублей в день, в Санкт-Петербурге - 5 тысяч, а в Москве - 6 тысяч рублей, пишет источник.

В бюджет выходного дня вошли проживание в отеле/апартаментах, обед в кафе и посещение популярного музея.