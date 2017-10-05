Госдума усилит санкции за ложные сообщения о теракте

08:49, 05 октября 2017, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ собираются ужесточить санкции за ложные сообщения о терактах, в частности с использованием IP-телефонии. Как рассказали газете «Известия» в комитете по безопасности парламента, с этой целью будет создана рабочая группа, в которую привлекут специалистов из силовых ведомств — МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

«Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других городах», — заявил источник.

Эксперты отмечают, что раскрыть такое преступления очень сложно, поскольку технологии позволяют проходить сигналу через несколько серверов в разных странах, которые, к тому же могут отказаться сотрудничать в поимке телефонного террориста из-за политических соображений.

«По всей видимости, нужно ставить вопрос о введении более серьезной уголовной ответственности, чем есть на сегодняшний день», — заявил замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный.

На данный момент за подобные преступления грозит или штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.