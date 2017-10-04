Минэкономразвития выступило за индивидуальный размер дивидендов для госкомпаний

09:22, 05 октября 2017, ПАИ

Минэкономразвития РФ предлагает устанавливать планку по выплате дивидендов индивидуально для каждой госкомпании. Об этом говорится в макропрогнозе министерства на 2018–2020 годы, внесенном в Государственную Думу, пишет газета «Известия».

Сегодня все госкомпании платят фиксированно 50% от чистой прибыли, именно эта норма заложена в новый трехлетний бюджет, также внесенный в парламент. Минэкономразвития предлагает ввести дифференцированный подход к уплате компаниями дивидендов.

В частности, государственным компаниям, имеющим инфраструктурные проекты, ведомство предлагает провести аудит инвестпрограмм с целью их сокращения, чтобы сэкономленные средства направить на выплату дивидендов.

В инфраструктурных госкомпаниях сокращение инвестпрограммы и увеличение планки выплаты дивидендов должно происходить без увеличения тарифов, считают в Минэкономразвития.

Госбанкам при определении размера дивидендов Министерство предлагает учитывать норматив достаточности капитала. Это процентное соотношение размера нормативного капитала банка и рисков, принимаемых им на себя.

Предложения министерства прорабатываются профильными ведомствами, окончательное решение будет принимать Правительство.