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За отказ от дачи показаний по делу о поджогах великолучанин предстанет перед судом

Житель города Великие Луки предстанет перед судом за отказ от дачи свидетельских показаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина являлся основным свидетелем стороны государственного обвинения по уголовному делу в отношении предпринимателя, обвиняемого в организации трёх поджогов на территории города и Великолукского района. В суде свидетель отказался давать показания, не имея на то оснований, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и будучи при этом предупрежденным об уголовной ответственности.

Санкция статьи 308 УК РФ предусматривает различные наказания, максимальное из которых - арест сроком до трех месяцев.

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