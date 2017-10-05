Установить неровности напротив жадрицкой школы обязал суд новоржевскую администрацию

10:07, 05 октября 2017, ПАИ

Суд обязал администрацию Новоржевского района установить на участке автодороги напротив Жадрицкой начальной общеобразовательной школы искусственные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверкой установлено, что автомобильная дорога, расположенная непосредственно возле школы, не отвечает требованиям ГОСТа, который предусматривает обязательную установку искусственных неровностей за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений.

В нарушение указанных требований дорога возле образовательного учреждения такими неровностями не оборудована, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, отметили в прокуратуре.