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Общество

Установить неровности напротив жадрицкой школы обязал суд новоржевскую администрацию

Суд обязал администрацию Новоржевского района установить на участке автодороги напротив Жадрицкой начальной общеобразовательной школы искусственные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверкой установлено, что автомобильная дорога, расположенная непосредственно возле школы, не отвечает требованиям ГОСТа, который предусматривает обязательную установку искусственных неровностей за 10-15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений.

В нарушение указанных требований дорога возле образовательного учреждения такими неровностями не оборудована, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, отметили в прокуратуре.

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