«Музыкальный денёк» устроит псковская библиотека для незрячих и слабовидящих

13:09, 05 октября 2017, ПАИ

6 октября в 14:00 Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих проведет для учащихся средних классов коррекционной школы № 6 конкурсную программу «Музыкальный денёк», посвящённую Международному дню музыки. Мероприятие пройдет в литературной гостиной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках мероприятия дети познакомятся с историей праздника, узнают о разнообразных музыкальных инструментах и направлениях в музыке, о том, какую роль она играет в жизни человека, а также смогут принять участие в конкурсе «Угадай мелодию».

Также будет организована выставка детских книг об истории музыки и музыкальных инструментах «В загадочной нотной стране». На выставке будут представлены как плоскопечатные книги, так и книги специальных форматов (с укрупненным шрифтом, рельефно-точечные книги и «говорящие» книги на разных носителях).

Напомним, Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года. Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.