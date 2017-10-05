Счастья и оптимизма пожелали градоначальники псковским учителям

09:34, 05 октября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и исполняющий полномочия главы администрации города Игорь Калашников поздравили педагогов с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники поблагодарили учителей «за бесценный подвижнический труд, за умение сочетать верность традициям российской педагогики и внедрять инновационные разработки».

«Профессия учителя не сравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего эту стезю. Любовь к делу и любовь к детям - основа этой замечательной, тяжелой, но крайне благородной профессии. Качество вашей работы не вызывает сомнений. В этом году число медалистов среди выпускников Пскова превысило сотню», - говорится в тексте поздравления.

Власти Пскова отметили, что педагоги обучают подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности, воспитывают в своих учениках любовь к родному краю, стремление быть достойными гражданами страны.

Учителям пожелали крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников.