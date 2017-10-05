0
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Еще новости
Происшествия

Пропавшую больше года назад псковичку продолжает искать уголовный розыск

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Татьяну Михайлову 1982 года рождения, зарегистрированную в доме по улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. 

Была одета в черные куртку и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле

Идет загрузка...