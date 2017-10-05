В связи с ухудшением погоды полиция рекомендует псковским водителям и пешеходам быть внимательнее

10:39, 05 октября 2017, ПАИ

В связи с ухудшением погодных условий в Псковской области полиция рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать требования безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений.

Пешеходам напоминают о необходимости быть особенно осторожными на проезжей части. Переходить дорогу следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе проезжей части в темное время суток взрослым и детям важно использовать на одежде световозвращающие элементы, которые помогут стать более заметными для водителей проезжающих транспортных средств.