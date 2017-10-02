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7 октября футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт заключительный домашний матч

7 октября футбольный клуб «Луки-Энергия» проводит заключительный домашний матч первого круга и предпоследнюю домашнюю игру этого календарного года. В роли субботнего соперника выступит смоленский коллектив – «ЦРФСО». Матч пройдёт на стадионе «Экспресс» и начнётся в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Великолучане, занимая 10-е место после одиннадцати туров с одиннадцатью очками, опережают смолян, расположившихся строчкой ниже в турнирной таблице, на два очка.

«Луки-Энергия», потеряв очки в пяти предыдущих календарных поединках, и не одержав ни одной победы в шести матчах над командой с берегов «Днепра», полна решимости прервать эти две серии, и принести своим великолукским болельщикам неописуемую радость от красивой игры с забитыми мячами. Не вызывает сомнение и боевитость команды гостей, желающей продлить свою беспроигрышную серию в очных поединках с великолучанами», - отметили в пресс-службе.

«Скользкий мяч и намокший газон создадут определённые трудности игрокам как той, так и другой команды, доставят неудобства зрителям на трибунах, но это не отпугнет болельщиков «Луки-Энергии» и истинных любителей футбола, желающих поддержать команду в столь сложное для неё время. Приглашаем всех на стадион!» - добавили в пресс-службе.

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