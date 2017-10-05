В 14 великолукских дворах появились детские городки и спортплощадки

10:46, 05 октября 2017, ПАИ

Детские горки и качели, современные уличные тренажеры, спортивная площадка, где летом можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – в хоккей, появились в 14 великолукских дворах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Перемены стали возможны благодаря успешному участию города в программе «Формирование современной городской среды». Как рассказал и. о. заместителя главы администрации города Юрий Власюк, по этой программе благоустроены 14 дворов в разных микрорайонах города, а также 16 тротуаров. К обустройству дворов подошли не по типовым обезличенным схемам, а индивидуально, учитывая потребности жителей каждого конкретного дома и двора.

«Люди сами решали, что они хотят видеть в своем дворе, что им нужно: поставить детскую площадку или спортивную, сделать парковку или разбить клумбу. Они рисовали проекты, делали фотографии, поэтому к каждому двору был индивидуальный подход, – пояснил Юрий Власюк. – Кроме того, нужно было собрать подписи жильцов дома в поддержку проекта и только после этого, на основании протоколов общих собраний жителей, мы рассматривали заявки. Всего поступило 29 заявок, но, поскольку критериев для попадания в программу много и все они должны быть соблюдены, то в итоге конкурсная комиссия утвердила 14 проектов, все они были реализованы в этом году».

Во дворе дома № 33/2 по улице Дружбы раньше было болото: неухоженная территория, детям было негде играть, жителям дома – негде поставить машины. Программа «Комфортная городская среда» позволила преобразить двор. Здесь не только установлена новая детская площадка, но и облагорожена территория, высажены кустарники, установлено ограждение. По просьбе и для удобства жителей расширена парковка для машин, отремонтирован тротуар и проезжая часть.

Во дворе дома № 121/2 на проспекте Гагарина установлен мини-спорткомплекс. Детская площадка тут есть, а вот уличных тренажеров жильцам не хватало. Теперь возможность заниматься спортом на свежем воздухе, не выходя из двора, есть у всех желающих.

«Нигде нет такого красивого двора, как у нас! – уверена жительница этого дома Ольга Богданова. – Я выхожу на улицу и радуюсь, очень нравится! Здесь и взрослые занимаются, и дети, все довольны. Всю жизнь живу в этом доме, но такой красоты раньше не было. Хочу поблагодарить руководство города за такую великолепную площадку».

«Активное участие в реализации программы «Комфортная городская среда» принимали жители города Великие Луки, Общественные Советники главы города, депутаты городской думы и Псковского областного собрания от партии «Единая Россия», – рассказал Юрий Власюк. – Приятно, что великолучане увидели реальные результаты такого взаимодействия и стали еще более активными, теперь еще больше людей хотят участвовать в программе. Она рассчитана на пять лет, и я надеюсь, за эти пять лет мы обустроим еще не один десяток дворов».

Мероприятия в рамках программы проводились на территории всей области, но, как отметил Юрий Власюк, Великие Луки стали единственным муниципалитетом, где были установлены тренажеры и спортивные площадки. Такая площадка расположена во дворах смежных домов № 22, корпус 2 по улице Зеленой и № 18, корпус 2 по улице Жукова. Здесь уложено специальное покрытие, нанесена разметка, сделано ограждение с углублениями под футбольные ворота, смонтированы баскетбольные щиты и установлены специальные столбики. Достаточно прикрепить к ним сетку, и можно устраивать турнир по волейболу. Кроме того, дети учатся здесь кататься на велосипедах и роликах. Зимой предполагается превратить площадку в каток для хоккейных баталий и катания на коньках.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский не только участвовал в работе конкурсной комиссии, но и лично объехал все дворы. «Основная функция ОНФ в реализации программы «Комфортная городская среда» заключается в мониторинге. Наша задача – проследить за тем, чтобы в реализации этого проекта учитывались пожелания граждан, чтобы они участвовали в его реализации, – пояснил Всеволод Козловский. – Мы провели объезд дворов, я беседовал с людьми, спрашивал, принимали ли они участие в обсуждении и принятии плана. Везде ответы были положительные. Для нас это самое главное, ведь инициатива программы исходила от президента, и главный посыл был в том, чтобы граждане непосредственно принимали участие в преображении своих дворов. И, как мы убедились, эти пожелания были воплощены в жизнь».

«На этой неделе мы уже сдаем все документы по программе в госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ, – подвел итог Юрий Власюк. – Хочу также подчеркнуть, что наряду с данной федеральной программой продолжает действовать городская программа «Благоустроенный двор», в рамках которой в этом году отремонтировано 63 двора. Таким образом, в общей сложности по федеральной и муниципальной программе отремонтированы 77 дворов. Мы приложим все силы, чтобы удерживать высокие темпы, взятые в этом году, и вместе с жителями будем делать наш город еще краше».