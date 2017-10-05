0
15:03
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:42
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:19
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
13:23
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
10:36
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
08:03
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
Еще новости
Общество

Осенний месячник по благоустройству начнется в Великих Луках с 16 октября

С 16 октября по 4 ноября в Великих Луках пройдет осенний месячник по благоустройству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

16, 20, 27 октября и 2 ноября состоятся общегородские субботники.В эти дни прием мусора от уборки общегородских территорий на городской свалке будет осуществляться бесплатно. Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия города проведут работы по санитарной уборке, благоустройству своих территорий, а также общегородских территорий.

Осеннюю уборку дворов организуют управляющие компании и ТСЖ. Кроме того, планируется ликвидировать несанкционированные свалки. «Призываем всех великолучан присоединиться к этим мероприятиям и сделать свой двор или улицу чище и уютнее», - отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
05 октября 2017
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
05 октября 2017
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле 1
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
05 октября 2017
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
05 октября 2017
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
День учителя отмечается в мире 5 октября
05 октября 2017
День учителя отмечается в мире 5 октября

Идет загрузка...