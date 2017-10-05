Осенний месячник по благоустройству начнется в Великих Луках с 16 октября

12:04, 05 октября 2017, ПАИ

С 16 октября по 4 ноября в Великих Луках пройдет осенний месячник по благоустройству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

16, 20, 27 октября и 2 ноября состоятся общегородские субботники.В эти дни прием мусора от уборки общегородских территорий на городской свалке будет осуществляться бесплатно. Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия города проведут работы по санитарной уборке, благоустройству своих территорий, а также общегородских территорий.

Осеннюю уборку дворов организуют управляющие компании и ТСЖ. Кроме того, планируется ликвидировать несанкционированные свалки. «Призываем всех великолучан присоединиться к этим мероприятиям и сделать свой двор или улицу чище и уютнее», - отметили в пресс-службе.