Выездное флюорографическое обследование организует псковская поликлиника

13:36, 05 октября 2017, ПАИ

В октябре в Пскове с 9:00 до 12:00 будет проводиться выездная флюорография городской поликлиники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

24 октября комплекс будет работать по адресу: улица Алёхина, 10; 26 октября - Сиреневый бульвар, 9; 25 октября и 27 октября - улица Индустриальная, 8; 30 октября - по улица Николая Васильева, 83а; 31 октября - улица Черняховского, 2/29.

Процедура бесплатная. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Справки по телефону 53-62-14 - отделение профилактики, 53-49-42 - приемная главного врача.