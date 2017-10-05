0
15:03
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:42
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:19
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
13:23
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
10:36
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
08:03
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
Еще новости
Общество

Выездное флюорографическое обследование организует псковская поликлиника

В октябре в Пскове с 9:00 до 12:00 будет проводиться выездная флюорография городской поликлиники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

24 октября комплекс будет работать по адресу: улица Алёхина, 10; 26 октября - Сиреневый бульвар, 9; 25 октября и 27 октября - улица Индустриальная, 8; 30 октября - по улица Николая Васильева, 83а; 31 октября - улица Черняховского, 2/29.

Процедура бесплатная. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Справки по телефону 53-62-14 - отделение профилактики, 53-49-42 - приемная главного врача.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
05 октября 2017
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
05 октября 2017
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле 1
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
05 октября 2017
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
05 октября 2017
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
День учителя отмечается в мире 5 октября
05 октября 2017
День учителя отмечается в мире 5 октября

Идет загрузка...