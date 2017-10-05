С долгами по кредитам рассчитался пскович, чтобы автомобиль не попал под арест

10:00, 05 октября 2017, ПАИ

Чтобы личный автотранспорт не попал под арест судебных приставов, псковичу пришлось оплатить кредитную задолженность в размере 881 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Задолженность гражданина перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на момент возбуждения исполнительного производства - 24 июля - составляла 881 тысячу 933 рубля. Пскович брал кредит у ОАО коммерческий банк «Стройкредит», но так как приказом ЦБ РФ у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, взысканием суммы задолженности занимается конкурсный управляющий - Агентство по страхованию вкладов.

Судебный пристав направил запросы во все регистрирующие органы для проверки имущественного положения должника. Выяснилось, что у него в собственности находятся несколько автотранспортных средств, в отношении них были вынесены запреты на регистрационные действия.

В конце сентября гражданин пришёл на приём к судебному приставу и пояснил, что не знал об образовавшейся задолженности, о том, что банк его не действует, и не знал, куда платить. Он пообещал оплатить сумму задолженности частями, но, тем не менее, пристав вручил должнику требование о предоставлении личного автотранспортного средства для его ареста в счёт долга. Через несколько дней пскович явился на приём к приставу для оплаты полной суммы задолженности.