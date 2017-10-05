5 октября в Пскове откроется XIII музыкальный фестиваль Crescendo

10:11, 05 октября 2017, ПАИ

5 октября в Пскове откроется XIII музыкальный фестиваль Crescendo, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Традиционный для Пскова фестиваль Crescendo в этом году снова соберет концертирующих по всему миру известных молодых исполнителей, ставших звездами мирового музыкального искусства. На этот раз форум будет проходить два дня – 5 и 6 октября.

5 октября в БКЗ филармонии состоится концерт в двух отделениях Уральского молодежного симфонического оркестра. Солисты - Денис Мацуев, Тимфей Яхнов, Александра Конунова и Екатерина Корнишина.

6 октября гостей вечера ждет джазовое шоу «Классика & Джаз». Участники - Денис Мацуев (фортепиано), Софья Тюрина (саксофон), Екатерина Филимонова (ударные), Александр Зингер (ударные), Андрей Иванов (контрабас), Айдар Гайнулин (баян), Борислав Струлев (виолончель) и Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог).

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo проводится в городах России 13-й год подряд. Его арт-директором и участником является пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.