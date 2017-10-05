Фрезерование началось на дороге Подборовье - Лопатово - Боровичи в Псковском районе

14:24, 05 октября 2017, ПАИ

В настоящее время в Псковском районе ГБУ ПО «Псковавтодор» выполнил работы по восстановлению верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Подборовье - Лопатово - Боровичи между деревнями Лопатово и Струбач (км 12+742 – км 16+773). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Также началось фрезерование на участке, проходящем через деревни Большое Загорье и Чудинково (км 25+692 – км 31+502).