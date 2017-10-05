На улице Леона Поземского в Пскове повторно задержан нетрезвый водитель

14:34, 05 октября 2017, ПАИ

В Пскове задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 4 октября на улице Леона Поземского в Пскове полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2112. Выяснилось, что автомобилем управлял 36-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.