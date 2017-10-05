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ВАЗ и ЛиАЗ столкнулись на Ольгинской набережной в Пскове

4 октября в Пскове у дома № 5б по Ольгинской набережной 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на автобус ЛиАЗ-525626 под управлением 58-летнего мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами госпитализирован.

Кроме того, вчера в Великих Луках у дома 57 по Октябрьскому проспекту 31-летний водитель машины «Дэу Нексия» въехал в остановившийся автомобиль «Киа Рио», за рулем которого находился 40-летний мужчина. В итоге водитель «Киа» обратился за помощью в медучреждение.

Также в Великих Луках у дома 15 на улице Дубовой 27-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил 30-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении при наличии обочины. Пешеход с полученными травмами доставлен в травматологию.

Помимо этого, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД остановили на дорогах региона 5 нетрезвых водителей.

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