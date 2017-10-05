Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас

10:36, 05 октября 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей, преподавателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас. Кто-то с благодарностью вспоминает своих мудрых педагогов и наставников, кто-то вместе со своим учителем только идёт по трудному, но увлекательному пути познания», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что к педагогу всегда предъявляются высокие требования. «Это особая профессия, сочетающая в себе знания и творчество, строгость и доброту, традиции и новаторство. Чтобы изо дня в день быть интересным своим ученикам и заслужить их авторитет, педагогу недостаточно быть просто грамотным специалистом, он должен быть «на одной волне» с детьми», - подчеркнул спикер ПОС.

По его словам, в псковском регионе работает большой слаженный коллектив высокопрофессиональных специалистов в сфере образования. «Своё мастерство псковские педагоги неоднократно подтверждали на конкурсах и смотрах. Но, пожалуй, главное мерило результата труда учителя – успехи учеников. Уверен, что «путёвка в жизнь», которую вы своим достойным трудом даёте сегодняшним школьникам и студентам, откроет им дорогу в счастливое будущее! С профессиональным праздником! Здоровья и благополучия!» - говорится в поздравлении.