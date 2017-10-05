Вера Емельянова выразила соболезнование по поводу кончины Наума Зильберберга

10:31, 05 октября 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выразила соболезнование по поводу кончины кандидата педагогических наук, доцента, Заслуженного учителя школы Российской Федерации Наума Зильберберга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ушел из жизни выдающийся и талантливый педагог, крупный специалист в области методики преподавания математики, с чьим именем неразрывно связано развитие системы образования Псковской области. Память об этом удивительно светлом и неординарном человеке навсегда сохраниться в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться», - сказала Вера Емельянова.

Нухим Зильберберг умер 2 октября на 77-м году жизни. Прощание с покойным состоится 5 октября в 11:00 в храме Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах.