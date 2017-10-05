Активисты ОНФ оценили благоустройство дворов в Великих Луках

18:02, 05 октября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели выездной мониторинг дворовых территорий города Великие Луки, отремонтированных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году в проекте приняли участие 14 дворов в городе, все они уже отремонтированы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники оценили качество благоустройства и ремонта дворовых территорий. «Работы проведены с учетом мнения жителей многоквартирных домов, поэтому в каждом дворе реализован индивидуальный дизайн-проект. Жители сами выбрали планировку двора, решили сообща, где и что разместить. Ни одного типового двора мы не увидели. Об этом свидетельствует разнообразие видов выполненных работ, Например, в одном из дворов по проспекту Гагарина жильцы захотели установить уличные тренажеры, они очень удачно вписались в дворовую территорию и пользуются популярностью у граждан всех возрастов. Во дворе на улице Жукова, 18 обустроена спортивная площадка с современным покрытием, зимой там будет залит каток. Есть дворы, где проведено комплексное благоустройство – это асфальтирование проездов, разбивка дорожек, оборудование парковочных карманов, установка детских игровых комплексов, скамеек, урн. В ходе выездного мониторинга мы пообщались с жителями дворов, большая часть ответила, что охотно участвовали в обсуждении и разработке проектов, многие сами выходили на благоустройство своих дворов, убирали придомовую территорию, разбивали цветники и клумбы. Граждане проявили высокую активность, используя возможность обновить свой двор. Очень приятно было слушать положительные отзывы горожан о сроках и качестве выполнения работ», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Всеволод Козловский.

Общественники также осмотрели отремонтированные общественные территории, включенные в проект «Формирование комфортной городской среды» на текущий год. Это участки пешеходных тротуаров. «В рамках федерального проекта было запланировано благоустроить четыре объекта, но по факту на аукционах сэкономили средства, на которые удалось отремонтировать большее число участков на пешеходных тротуарах, давно требовавших ремонта. Все работы завершены. Город Великие Луки в числе первых из муниципалитетов региона стал участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Получен положительный опыт организации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при участии граждан», – отметил Козловский.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года. На его реализацию Псковская область в этом году получила из федерального бюджета субсидию в размере 138 млн рублей, 130 млн рублей из которых направлено на обустройство дворовых территорий и 8 млн рублей – на обустройство парковых зон. Софинансирование проекта из областного бюджета составляет порядка 12 млн рублей. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию проекта.