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Общество

ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00

Сегодня, 5 октября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет главный врач перинатального центра Псковской области Сергей Сукманюк.

В эксклюзивном интервью ПАИ он выскажет свою точку зрения по поводу сообщения о личном опыте пребывания в Перинатальном центре от одной из рожениц — журналистки ГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской).

Также в интервью речь пойдёт о кадровых вопросах, о том, как часто поступают жалобы от рожениц, какая работа по ним ведётся. Кроме того, Сергей Сукманюк расскажет о том, как идёт строительство нового здания перинатального центра, каковы перспективы развития этого медицинского учреждения.

Свои вопросы Сергею Сукманюку можно оставить на странице  ПАИ-live.

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