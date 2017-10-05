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Три велосипеда украдены в Пскове и Великих Луках за два дня

В Пскове со 2 по 3 октября совершены кражи двух велосипедов из подъездов домов на улицах Гагарина и Гущина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, в Великих Луках 3 октября неизвестные похитили велосипед из подъезда дома по проспекту Гагарина.

Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

В этой связи полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств.

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