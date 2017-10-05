Фотовыставка «Петербург глазами Ангелов: взгляд с Исаакия» в плюсской усадьбе Римского-Корсакова

16:21, 05 октября 2017, ПАИ

7 октября в 13:00 в деревне Вечаша Плюсского района в мемориальном музее Н. А. Римского-Корсакова состоится открытие фотовыставки «Петербург глазами Ангелов: взгляд с Исаакия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка подготовлена в рамках международного проекта Государственным музеем - памятником «Исаакиевский собор». «Ангелы на фоне города или Петербург на фоне ангелов – суть этого проекта. Перед посетителями выставки предстанет город в слиянии прекрасного и божественного – искусства и религии», - отметили в пресс-службе.

На открытии выставки прозвучит духовная музыка в исполнении камерного хора из Санкт-Петербурга.

Входной билет стоит 50 рублей.

Посетить выставку можно в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова до 7 ноября.