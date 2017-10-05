Участники Crescendo в Пскове: После фестиваля музыканты становятся членами большой семьи

11:59, 05 октября 2017, ПАИ

«Участие в фестивале Crescendo - это большая честь, после него появляется много новых знакомств, музыканты становятся членами одной большой семьи, - рассказал пианист-участник концерта, который состоится сегодня, 5 октября, в БКЗ филармонии Сандро Небиеридзе. Об этом с пресс-завтрака с музыкантами передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам пианиста, от фестиваля «всегда ждёшь чего-то особенного».

Флейтистка оркестра Екатерина Корнишина подчеркнула, что фестиваль для музыкантов «очень важен, потому что объединяет всех».

Мама шестилетнего пианиста Елисея Мысина отметила, что для ее сына Crescendo - необычный фестиваль, потому что благодаря ему он начал играть с симфоническим оркестром.Главный дирижёр Уральского молодёжного симфонического оркестра Энхбаатар Баатаржев назвал Елисея Мысина уникальным музыкантом. «У него нет одинаковой игры, каждый раз играет по-своему, это искренний, профессиональный музыкант», - подчеркнул он. «При этом он слушает, что играет оркестр», - добавил мама исполнителя.

В свою очередь Александра Конунова рассказала о своей скрипке. Это инструмент XVIII века из Венеции. На этой скрипке исполнительница играет восьмой год, но скоро её придется вернуть. Александра Конунова выразила надежду, что новый инструмент будет не хуже, поскольку хорошая скрипка - «это 80% карьеры».