На Российской энергетической неделе отметили энергоэффективные технологии, внедряемые в ЖКХ Псковской области

16:36, 05 октября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 4 октября в Москве принял участие в первом Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участников Российской энергетической недели приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Открывая форум, глава государства подчеркнул, что в рамках пленарной сессии «Энергия для глобального роста» обсуждаются действительно ключевые, определяющие вопросы: каким будет завтрашний день мировой энергетики; какие приоритетные задачи нам вместе предстоит решить, чтобы обеспечить надёжное снабжение энергией крупнейших макрорегионов планеты и каждой страны в отдельности и на этой основе повысить конкурентоспособность национальных экономик, улучшить качество жизни миллионов людей.

Президент Российской Федерации отметил, что одной из ключевых тенденций в ближайшие годы станет снижение энергоемкости экономики, прежде всего за счет массового использования современных технологий. «Это хорошо видно на примере двигателей внутреннего сгорания. Если еще только двадцать лет назад автомобиль расходовал на 100 километров пути в среднем 12,2 литра бензина, то сейчас — 8,5 литра бензина, то есть потребление сократилось почти на треть (31%)», — подчеркнул Владимир Путин.

Также в рамках Российской энергетической недели состоялось открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства под председательством Сергея Степашина. В ходе заседания были рассмотрены новые механизмы решения актуальных проблем в ЖКХ, подготовленная рабочей группой экспертов «Концепция по улучшению инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018–2025 годы», предложения по формированию эффективных механизмов поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства и международный опыт в вопросах повышения энергоэффективности зданий.

Открывая совещание, Сергей Степашин подчеркнул, что на сегодняшний день из 15,4 млн кв. метров аварийного жилья уже переселено более 1 млн граждан.

В качестве одного из примеров применения специальной энергоэффективной технологии, за счет которой достигается снижение теплопотерь, в ходе заседания отмечен, в частности, 42-квартирный жилой дом, построенный в рамках адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Порхове Псковской области.

В рамках рабочей поездки вице-губернатора состоялось совещание с вице-президентом группы компаний «Волгабас» по вопросам обновления автобусного парка Псковской области с применением современных финансовых инструментов, включая контракты жизненного цикла.