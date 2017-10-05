Дирижёр Уральского симфонического оркестра: Денис Мацуев - это часть России

12:06, 05 октября 2017, ПАИ

«Я считаю, что Денис Мацуев - это часть России», - сказал главный дирижёр Уральского молодежного симфонического оркестра Энхбаатар Баатаржев 5 октября на пресс-завтраке перед концертом в Пскове в рамках фестиваля Crescendo. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы безумно благодарны нашим учителям. Но мы учимся и у своих друзей», - сказал Баатаржев. По его словам, фестиваль собирает людей разного возраста и разных национальностей, и «в этом весь Денис Мацуев, разносторонний человек».

В свою очередь флейтистка Екатерина Корнишина отметила, что Денис Мацев научил её не волноваться перед выходом на сцену, радоваться и рваться туда. «Мы дарим людям радость, получаем энергию из зала», - добавила она.