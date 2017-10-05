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Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису

Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» в финале командных соревнований на Чемпионате Европы по настольному теннису в городе Лашко (Словения).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, в соревнованиях приняли  участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в двух категориях - стоячие и сидячие. Мужчины и женщины соревновались индивидуально, в паре и в команде. За медали в личном и командном зачетах боролись представители 31 страны.

Добавим, наставником псковской спортсменки является Александр Мель.

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