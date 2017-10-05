Участники Crescendo в Пскове рассказали о путешествиях, сне и рыбалке

12:29, 05 октября 2017, ПАИ

В ходе пресс-завтрака 5 октября участники фестиваля Crescendo, который откроется сегодня в Пскове, рассказали о том, как проводят свободное время. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, главный режиссёр Уральского молодежного симфонического оркестра Энхбаатар Баатаржев отметил, что ничего не делать у него не получается. «Всегда что-то изучаешь, - пояснил он. - Я рыбак-спортсмен, занимаю второе место в области. Общение с природой - самый лучший отдых».

Флейтистка Екатерина Корнишина поделилась, что любит путешествовать и спать, а переключение на другой вид деятельности — это лучший отдых для скрипачки Александры Конуновой.

Сандро Небиеридзе (фортепиано) рассказал, что любит в свободное время читать книги, смотреть фильмы и встречаться с друзьями.

Самый маленький участник концерта — 6-летний Елисей Мысин (рояль) из Ставрополя, по словам его мамы, предпочитаете кататься на велосипеде и собирать конструктор «Лего», который приходится возить и на гастроли.