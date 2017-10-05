Мастер-класс по трудоустройству молодёжи пройдёт в Пскове 19 октября

19:55, 05 октября 2017, ПАИ

19 октября в 16:00 МБУ «Псковский городской молодёжный центр» совместно с ресурсным центром подготовки кадров ПсковГУ и ООО «Центр стандартизации» проведут мастер-класс по трудоустройству молодёжи «Успешный соискатель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре.

По словам организаторов, мероприятие будет интересно, как студентам, только начинающим задумываться о поиске работы, так и молодым специалистам, которые уже сталкиваются с проблемами трудоустройства: пишут резюме, ходят на собеседования, но не получают положительных откликов от работодателей. Молодежный центр и партнеры мероприятия расскажут о том, как все сделать правильно: грамотно составить резюме, запомниться работодателю с хорошей стороны, не допустить роковых ошибок и успешно пройти собеседование.

Место проведения: Центр студенческих инициатив ПсковГУ (площадь Ленина, дом 2 с выходом в Университетский сквер).

Участие бесплатное, по предварительной записи по телефону: 56-41-88.