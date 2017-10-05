Марш-бросок в экипировке совершили псковские курсанты

15:11, 05 октября 2017, ПАИ

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России состоялись соревнования среди курсантов учебных групп по преодолению ими дистанции 6 км в экипировке с рюкзаком весом 7 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам состязаний лучшее время показали курсанты 51-й учебной группы. Остальные участники марш-броска также успешно справились с поставленными задачами: при прохождении дистанции их отрыв от лидеров соревнований составил несколько секунд.

Все курсанты показали хорошую физическую подготовку и выносливость, которые необходимы им в служебной деятельности, отметили в вузе. Спортивное мероприятие является неплохой тренировкой к Маршу мира Воздушно-десантных войск, который ежегодно накануне Дня России проводится в Псковской области с участием спортсменов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, силовых ведомств региона, офицеров и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России.