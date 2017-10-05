Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
Сегодня, 5 октября, на канале «РЕН-ТВ Псков» выйдет второй выпуск видеодневников конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В этой программе зрители смогут увидеть закулисье, подготовку и сам творческий процесс первой фотосъемки в рамках проекта.
Эфир начнётся в 19:10.
Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.