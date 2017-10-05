0
15:03
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:42
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:19
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
13:23
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
10:36
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
08:03
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
Еще новости
Общество

Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»

Сегодня, 5 октября, на канале «РЕН-ТВ Псков» выйдет второй выпуск видеодневников конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В этой программе зрители смогут увидеть закулисье, подготовку и сам творческий процесс первой фотосъемки в рамках проекта.

Эфир начнётся в 19:10.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
05 октября 2017
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
05 октября 2017
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле 1
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
05 октября 2017
Александр Котов: День учителя – праздник, который находит отклик в душе каждого из нас
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
05 октября 2017
Псков вошел в топ-10 лучших городов для путешествий осенью
День учителя отмечается в мире 5 октября
05 октября 2017
День учителя отмечается в мире 5 октября

Идет загрузка...