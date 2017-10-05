Начальник Отдела Росгвардии встретился с главой Великих Лук

16:26, 05 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках прошла рабочая встреча начальника Отдела Росгвардии по Псковской области полковника Игоря Иванова с главой города Николаем Козловским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов местного самоуправления в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Глава города отметил необходимость продолжения тесного взаимодействия муниципалитета с великолукскими подразделениями Росгвардии и подчеркнул, что в выполнении своих задач они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны местной власти.

Полковник Игорь Иванов поблагодарил Николая Козловского за содействие и отметил, что в Великих Луках созданы все условия для развития служебной инфраструктуры Росгвардии.