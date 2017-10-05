0
19:28
Устремлённые в будущее
19:23
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
18:52
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
16:40
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
15:24
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания
15:03
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:42
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Начальник Отдела Росгвардии встретился с главой Великих Лук

В Великих Луках прошла рабочая встреча начальника Отдела Росгвардии по Псковской области полковника Игоря Иванова с главой города Николаем Козловским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов местного самоуправления в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Глава города отметил необходимость продолжения тесного взаимодействия муниципалитета с великолукскими подразделениями Росгвардии и подчеркнул, что в выполнении своих задач они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны местной власти.

Полковник Игорь Иванов поблагодарил Николая Козловского за содействие и отметил, что в Великих Луках созданы все  условия для развития служебной инфраструктуры Росгвардии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
05 октября 2017
Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО)
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
05 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов прогнозируется в Псковской области 6 октября
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
05 октября 2017
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия 1
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания
05 октября 2017
Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания 6
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Поздравление педагогов Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
05 октября 2017
Закулисье конкурса «Мисс Псков 2017» покажет «РЕН-ТВ Псков»
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле
05 октября 2017
Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле 1

Идет загрузка...