До 40 млн человек вырастет число пенсионеров в России к 2025 году

16:49, 05 октября 2017, ПАИ

Число пенсионеров к 2025 году вырастет в России до 40 миллионов человек, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко. Об этом пишет РИА Новости.

«С 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста существенно вырастет — с 24,6%… до 27% — это почти 40 миллионов человек», — сказал Вовченко на конференции «Общество для всех возрастов».

Он отметил, что в дальнейшем доля пожилых людей будет только расти, поэтому важно обратить внимание на эту группу населения.