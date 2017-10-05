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Общество

До 40 млн человек вырастет число пенсионеров в России к 2025 году

Число пенсионеров к 2025 году вырастет в России до 40 миллионов человек, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко. Об этом пишет РИА Новости.

«С 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста существенно вырастет — с 24,6%… до 27% — это почти 40 миллионов человек», — сказал Вовченко на конференции «Общество для всех возрастов».

Он отметил, что в дальнейшем доля пожилых людей будет только расти, поэтому важно обратить внимание на эту группу населения.

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